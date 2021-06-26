Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde, C.K'nin kullandığı 80 ACN 878 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Elmübarek yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Elmübarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Elektrikli bisikletteki 3 kadın yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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