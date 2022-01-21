Son dakika haberi: Elazığ'da Kızılay tarafından hastane çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Kızılay tarafından hastane çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

ELAZIĞ Kızılay tarafından Medical Park Elazığ Hastanesinde çalışan personellere yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Kızılay Elazığ Şubesi, Medical Park Elazığ Hastanesi personellere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitim 3 farklı alanda toplam 6 gün boyunca ders verilerek devam etti. Hastane personelleri verilen eğitimlerde temel yaşam desteği, boğulmalarda, kırıklarda, yanıklarda ve kanamalarda neler yapabilecekleri hakkında bilgilendirildi. Eğitim, verilen bilgiler doğrultusunda gönüllü personeller üzerinde 'Heimlich' manevrası ve maketler üzerinde kalp masajı gibi uygulamalarla devam etti.

Medical Park Elazığ Hastanesinde farklı birimlerde görev yapan personellere ilk yardım eğitimi verdiklerini belirten Türk Kızılay Elazığ Şubesi ilk yardım eğitmeni Hakan Yeter, "Medical Park Elazığ Hastanesindeki tüm birimlerden arkadaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Gerek şoförler, gerek birim sorumluları burada eğitim alıyorlar. Bu eğitimin önemi tüm vatandaşlarımız için çok büyük. Herkes evinde ve günlük hayatının her yerinde karşılaşacağı problemlerle ilgili bilgiler alıyor. Bunları nasıl uygulayacaklarını öğreniyorlar. Biz bunu tüm vatandaşlara tavsiye ediyoruz. Eğitim 3 farklı alanda 6 gün sürüyor. Eğitime giren arkadaşlarımız genel olarak temel yaşam desteği, boğulmalarda, kırıklarda, yanıklarda ve özelikle kanamalarda neler yapabilecekleri hakkında bilgi sahibi oldular. Bu bilgiler doğrultusunda insanlara daha doğru ve yerinde müdahale etmeyi öğrendiler" dedi.

Aldıkları eğitim için mutlu olduklarını aktaran Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Suna Önder ise "Bugün Kızılay tarafından hastanemiz personeline yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Biz Medical Park ailesi ve Elazığ şubesi olarak, sadece sağlık çalışanlarının ilk yardım eğitimi almasını değil, hastanemizde faaliyette bulunan diğer personellerimize de ilk yardım müdahalesinde neler yapabilecekleri ve bir hayat kurtarmanın önemini vurgulamak istedik. Dolayısıyla bu yardım eğitimini aldığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.