Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser niteliğinde el yazması İncil bulunan 2 kişiyi tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı ayrıca el yazması İncil ele geçirdi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İncil, Güncel, Haberler

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