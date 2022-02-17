Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser niteliğinde el yazması İncil bulunan 2 kişiyi tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı ayrıca el yazması İncil ele geçirdi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)