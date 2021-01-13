Ehliyetsiz yakalanan sürücünün hatasını ayakları ödedi!

Bursa'da ehliyetsiz bir şekilde motosiklet kullanan Ömer Ö., trafik ekiplerine yakalanınca 3 bin 12 TL ceza aldı. Motosikletine el konulan sürücü, kalan yolu yürüyerek devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam eden trafik ekipleri, yıl içerisinde yasak saatlerine uymadığı, ehliyetsiz ve alkollü biçimde araç kullandıkları gereçleri ile pek çok sürücüye ceza kesti. Motosiklet sürücüsü Ömer Ö. de kurallara uymadığı için onlardan biri oldu.

Ömer Ö. dün akşam saatlerinde motosikleti ile seyir halindeyken Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan denetimlerde motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz bir şekilde tescilsiz motosiklet kullandığı ortaya çıktı.

Trafik ekiplerinin yaptığı ihlallerden ötürü 3 bin 12 TL ceza kestiği Ömer Ö.'nün motosikleti de bağlanarak otoparka götürüldü. Ceza sonrası motosikleti elinden alınan sürücü, kalan yolu yürüyerek tamamlamak zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS