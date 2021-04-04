Son dakika haberi... Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar
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Son dakika haberi... Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar

Son dakika haberleri... KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken hizmet verdiği belirlenen 5 alkollü eğlence mekanı ve kumarhaneye dönüştürülen iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

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KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken hizmet verdiği belirlenen 5 alkollü eğlence mekanı ve kumarhaneye dönüştürülen iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda mekanlardan birinde polisten kaçmaya çalışan bazı kişiler, kanepe altına ve mutfak dolabına saklandı. Yakalanan 203 kişiye toplam 1 milyon 278 bin 900 TL ceza uygulandı. 

Koronavirüs risk haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, polis tedbirler kapsamındaki denetimlerini artırdı. Polis, dün gece kapalı olması gerekirken açık olan ve daha önceden mühürlenen eğlence mekanının yine açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 5 alkollü eğlence mekanına operasyon düzenledi. Mekanlardan birinde polisin geldiği görenlerden bazıları kanepe altına ve mutfak dolabına saklandı. Polis, ayrıca kumarhaneye dönüştürülen bir iş yerine de operasyon düzenledi. İş yerindeki tombala makinesi, kamera, televizyon, kart ve pullara el konuldu.Eğlence mekanlarındaki 176 kişi ile kumarhaneye dönüştürülen iş yerindeki 27 kişi ile toplam 203 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi' ihlalden 1 milyon 278 bin 900 TL ceza uygulandı. Kumarhane ve eğlence mekanı sahipleri hakkında ise 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından  adli işlem başlatıldı. 

  


Son dakika haberi... Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar
Son dakika haberi... Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar
Son dakika haberi... Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar
Son dakika haberi... Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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