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Son dakika haberi | Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Düzce'de, 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de, 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

B.A idaresindeki 81 BN 199 plakalı otomobil, Mamure köyü mevkisinde, önünde seyreden Turgut Erdoğan yönetimindeki 81 DB 207 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı yönden gelen K.C'nin kullandığı 81 T 1160 plakalı ticari taksiye, ardından U.F.C. idaresindeki 81 DE 404 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleri B.A, K.C, U.F.C. ve motosiklet sürücüsü Erdoğan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü Erdoğan, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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