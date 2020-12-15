Son dakika haberi | Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

15.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:33

Son dakika haber... Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Düzce Kültür Mahallesi 402. Sokak'ta yedikleri yemek sonrası fenalaşan 4 kişi, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan Erdoğan K., Ayşe K., Pakize P. ve Şerife Y. adlı 4 kişi, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi koyulan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay hakkında inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

İlgili Haberler

Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
Başkent'te yangın faciası: Babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı
Başkent'te yangın faciası: Babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Haluk Bilginer
Spor Neymar Pierre Webo Abdullah Avcı Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:33:48. #1.14#
title