Son dakika haberi | Düzce'de yaktığı ateşin üzerine düştüğü iddia edilen kişi yanarak öldü
14.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:58
Son dakika gündem haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaktığı ateşin üzerine düştüğü öne sürülen kişi yanarak hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaktığı ateşin üzerine düştüğü öne sürülen kişi yanarak hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Çayağzı köyü Avul mevkisindeki fındık bahçesindeki dalları yakan Mehmet Alkan (59), bir anda dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü.
Eşinin çabalarına rağmen alevlerin arasından kurtulamayan Alkan, olay yerinde yanarak yaşamını yitirdi.
Alkan'ın ölüm haberi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş