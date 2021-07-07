Son dakika haberi: Dursunbey'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Dursunbey'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Dursunbey'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Atam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 27 ABU 89 plakalı araç, Dursunbey-Balıkesir kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü M.D. ve aynı araçtaki K.B, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık görevlileri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Dursunbey'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Dursunbey'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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