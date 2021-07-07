Son dakika haberi: Dursunbey'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 27 ABU 89 plakalı araç, Dursunbey-Balıkesir kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü M.D. ve aynı araçtaki K.B, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık görevlileri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam