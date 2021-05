Son dakika haberi | Dünyada her 24 saniyede 1 kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor

Son dakika haber... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, en az Kovid-19 kadar önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarında dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi, her 24 saatte 3600 kişi, her yıl ise 1.3 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor.