Son dakika haberi... Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden hayat kurtaran müdahale
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Son dakika haberi... Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden hayat kurtaran müdahale

25.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:57
Son dakika haberi... Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden hayat kurtaran müdahale

Son dakika haber: Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden hayat kurtaran müdahaleANTALYA'nın Kemer ilçesinde lojman olarak kullanılan boş binada çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi itfaiye personelinin yaptığı oksijen tedavisi hayata bağladı.

Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden hayat kurtaran müdahale

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde lojman olarak kullanılan boş binada çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi itfaiye personelinin yaptığı oksijen tedavisi hayata bağladı. 

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Raşit Bıldırcın Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı lojman olarak kullanılan binada 15.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İkinci kattaki bir odada başlayan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemer Gruplar Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının olduğu yere gitti. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, diğer odada bulunan bir sokak kedisinin yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle zehirlendiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunan kedi dışarı çıkarıldı. İtfaiye personellerinden biri kendi kullandığı oksijen tüpüyle kediye müdahale etti. Nefes almakta güçlük çeken kedinin ağız bölgesine yaklaştırdığı oksijen tüpünden hava çıkışı sağlayan görevliler hayvanın nefes almasını sağladı.Haberi alan Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu da olay yerine geldi. Başkan Topaloğlu, dumandan etkilenen ve ilk müdahalesinin yapıldığı sokak kedisi için Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi veterineri Fevzi Uzun'u çağırdı. Olay yerine gelen veteriner hekim Fevzi Uzun kedinin itfaiye tarafından yapılan ilk müdahalesi sayesinde hayata tutunduğunu belirtirken, hayvanı bakımevine götürdü. Tedavisinin sürdüğü belirtilen kedinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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