Son dakika haberi: Dolandırıcılıktan yargılanan savcı hakkında rüşvet iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu
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Son dakika haberi: Dolandırıcılıktan yargılanan savcı hakkında rüşvet iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Bakırköy Adliyesi'nde görevliyken katibini ve bir savcıyı dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde ilk duruşmada tahliye edilen eski savcı hakkında bu kez de rüşvet aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Son dakika haberi: Dolandırıcılıktan yargılanan savcı hakkında rüşvet iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu
06.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:27

Bakırköy Adliyesi'nde görevliyken katibini ve bir savcıyı dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde ilk duruşmada tahliye edilen eski savcı hakkında bu kez de rüşvet aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda eski savcının cinsel istismar suçundan yargılanan bir sanığı 600 bin TL karşılığında tahliye edeceğini söylediği iddia edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibini ve savcıyı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve ilk duruşmada tahliye edilen eski savcı Tamer C. hakkında bu kez de rüşvet aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 8 Temmuz 2019'da T.A. isimli şahsın Bakırköy Adliyesi'nde bir cinsel istismar dosyası kapsamında yargılandığı aktarıldı. Dilekçede iddiaya göre, cinsel istismar sanığı T.A.'nın eniştesi Yalçın E., yargılama devam ettiği günlerde Atilla A. isimli şahsın savcı tanıdığı olduğunu öğrenerek kayınbiraderinin yargılanmasına ilişkin iletişime geçti. Atilla A.'nın ise Yalçın E.'yi arayarak durumu savcıya anlattığını ve 600 bin TL karşılığında yardım edebileceğini söylediği ifade edildi.

Sanığın tutuksuz yargılanacağını vaat etmiş

Suç duyurusunda Yalçın E.'nin o dönem Bakırköy Adliyesi'nde görevli savcı Tamer C.'nin odasına gittiği belirtildi. Savcı Tamer C.'nin ise burada kefalet ödemeleri halinde sanığın tutuksuz yargılanacağını, savcı olarak bu talepte bulunabileceğini söylediği iddia edildi.

600 bin TL'ye anlaşılmış

Yalçın E. ile o dönem savcı olan Tamer C.'nin 600 bin Türk Lirası ödeme yapılacağı konusunda anlaştıkları belirtilen suç duyurusunda, görüşme sonrasında şüpheli savcıya poşet içerisinde 50 bin Türk Lirası verildiği de anlatıldı. Duyuruda ayrıca Yalçın E.'nin bir kısmı banka hesabından bir kısmı da elden olmak üzere toplamda 535 bin TL para verdiği belirtildi.

Olaydan sonra telefonuna ulaşılamamış

Yalçın E.'nin kayınbiraderi T.A. 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezası aldığı da dilekçede belirtilirken, Tamer C.'nin Yalçın E.'ye 92 bin 500 dolar geri ödeyeceğini söylediği kaydedildi. Suç duyurusunda ayrıca Tamer C.'nin olaydan sonra telefonuna ulaşılamadığına da yer verildi.

Yalçın E.'nin şikayetçi olacağını söylemesi üzerine eski savcının banka hesabından 'Araç satış bedeli' açıklaması ile 120 bin lira geri gönderdiği de yapılan duyuruda belirtildi.

Suç duyurunda eski savcı Tamer C.'nin bir savcı ve bir kalem memurunu dolandırıldığı da anlatılarak, Yalçın E.'nin bu soruşturma kapsamında Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından ifade vermeye çağrıldığı, ancak aldığı tehditler nedeniyle susma hakkını kullandığı iddia edildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanması talep edildi

Dilekçede şüpheli Tamer C., Hasan S. ve Atilla A. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılması talep edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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