Son dakika haberi | Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kıyısı yeniden düzenlendi
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Son dakika haberi | Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kıyısı yeniden düzenlendi

09.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:00
Son dakika haberi | Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kıyısı yeniden düzenlendi

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında düzenleme yapıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında düzenleme yapıldı.

Kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç ve kültür değerleri ile doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun (defnedilmiş) olduğuna inanılan, manevi iklimin yanı sıra tarihi yapısıyla da ilgi gören ilçede ziyaretçilerin daha güzel vakit geçirebilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Eğil Belediyesince vatandaşların teknelerle seyahat ettikleri Kralkızı Baraj Gölü kıyısı yeniden düzenlendi.

Dekoratif desenli yol döşemesi ve ağaçlandırma sayesinde baraj kıyısı güzel görünüme kavuştu.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, AA muhabirine, eskiden baraj kıyısındaki dinlenme alanlarının çevresinin çok kötü bir durumda olduğunu anımsattı.

Ziyaretçilerin daha güzel vakit geçirmesi için çalıştıklarını belirten Arslan,"Burada güzel bir ağaçlandırma çalışması yaptık. İnşallah 3-4 seneye kadar ağaçlarımız büyüyecek ve burada güzel bir gölgelik alan oluşmuş olacak." dedi.

Çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Arslan, "İnşallah önümüzdeki sene baraj gölü güzergahında yol çalışması da yaparak bu işi tamamlamayı düşünüyoruz. Diyarbakır ve çevre illerden gelen vatandaşları güzel bir şekilde ağırlamak ve onlara hizmet etmek amacıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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