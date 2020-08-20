Son dakika haberi: DİYARBAKIR AYAKKABI BOYACISI, KAZANDIĞININ YARISINI SOKAK HAYVANLARINA HARCIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: DİYARBAKIR AYAKKABI BOYACISI, KAZANDIĞININ YARISINI SOKAK HAYVANLARINA HARCIYOR

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Kadir Aydoğmuş (36), günlük olarak kazandığı paranın yarısını sokak hayvanlarına mama alarak harcıyor.

Son dakika haberi: DİYARBAKIR AYAKKABI BOYACISI, KAZANDIĞININ YARISINI SOKAK HAYVANLARINA HARCIYOR
20.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:40

DİYARBAKIR'da, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Kadir Aydoğmuş (36), günlük olarak kazandığı paranın yarısını sokak hayvanlarına mama alarak harcıyor. Aydoğmuş, tezgahın başında günde kazandığı paranın diğer yarısıyla da ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan Kadir Aydoğmuş, yıllardır ayakkabı boyacılığı ve gündelik işler yaparak geçimini sağlıyor. Aydoğmuş, bir yıl önce evine gittiği sırada bir kedinin aç olduğunu fark etmesi üzerine mama alarak besledi. O günden sonra sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan Aydoğmuş, günlük olarak kazandığı paranın yarısını sokak hayvanları için ayırıyor. Kentin çeşitli semtlerinde sabahın erken saatlerinde ayakkabı sandığı alarak gezen Aydoğmuş, işini bitirdikten sonra bu kez sokak hayvanları için cadde cadde sokak sokak gezerek mama bırakıyor. Hayvanları beslediği mahallelerde oturanların da takdirini toplayan Aydoğmuş, sokak hayvanlarına yardımlarıyla tanınıyor. Ayakkabı sandığına köpek ve kedilerinde mamayla olan fotoğrafını yapıştıran Aydoğmuş, bu şekilde de dikkatleri üzerine çekiyor.

KAZANCININ YARISI SOKAK HAYVANLARINA

Aydoğmuş, sabah bisikletiyle evden çıktığını ve gün içinde ayakkabı boyacılığının yanı sıra çorap da sattığını ifade ederek, "Günlük elde ettiğim gelerinin yarısını sokak hayvanlarına ayırıyorum. Kediler için mama, köpekleri için ise et alıyorum. Geri kalanıyla bir ekmek alırsam eğer bana yeter Allah'a çok şükür. Bu mahallenin kedilerine bir yıldır bakıyorum. 4-5 aydır da Diyarbakır'ın birçok semtine gidip geliyorum. Her akşam evimin önündeki kediler aç geziyordu. Yemek veriyordum. Anlatılamaz bir duygu. Yedikten sonra yanıma geldi bir iki gün. Ondan sonra dedim ki bu hayvan böyleyse diğerleri de öyledir. Ben de bütün katkımı onlara vermeye başladım. İnsanlar imkanları yoksa ve hiç bir şey yapamıyorsa bile su alıp bıraksınlar köşeye. En basit örneği kasaptan 5 TL'lik et alsınlar versinler bu benim çağrımdır onlara" dedi.

30 yıllık esnaf Ömer Altındağ, Aydoğmuş'un örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Hayvanseverler nadir kaldı. Onu tebrik ediyorum, bu duyarlılığından dolayı. Bütün mahallede onu seviyor" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Cinsellik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Ekonomi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Magazin
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu 3. Sayfa
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Eser Yenenler Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Silah Eylül Siirt
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: DİYARBAKIR AYAKKABI BOYACISI, KAZANDIĞININ YARISINI SOKAK HAYVANLARINA HARCIYOR - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 08:48:01. #1.14#
title