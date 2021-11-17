Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak...
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak kaybeder"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak kaybeder"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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