Son dakika haberi: Dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 8 metreden dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü İsmail Uysal (49), hayatını kaybetti.
20.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:25
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 8 metreden dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü İsmail Uysal (49), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Antalya-Serik karayolunun Çandır kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tarlasında ilaçlama yapan İsmail Uysal, yönetimindeki 07 LRE 93 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan ilaçlama makinesinin suyu bitince, kanaldan su doldurmaya gitti. İsmail Uysal'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği traktör, takla atarak 8 metrelik dere yatağına devrildi. Şoför İsmail Uysal, devrilen traktörün altında kaldı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri İsmail Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Uysal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Kaynak: DHA