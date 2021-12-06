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Son dakika haberi | Depreme canlı yayında yakalandılar... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Depreme canlı yayında yakalandılar.

TUŞBA, VAN (İHA) - Depreme canlı yayında yakalandılar... O anlar kamerada

Erciş'te bir evde çatlaklar oluştu

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme vatandaşlar canlı yayında yakalanırken Erciş'te de bir evde çatlaklar oluştu.

Tuşba'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde canlı yayında arkadaşlarıyla şarkı söyleyen vatandaş 'şuanda Van'da deprem oluyor. Çok kötü sallandık ve sallanmaya devam ediyoruz' diyerek arkadaşlarını uyardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Öteyandan Tuşba merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Van'a bağlı Erciş ilçesinde bir evde çatlaklar meydana geldi. Evde meydana gelen çatlaklar korkuya sebep oldu.

Deprem sonrası vatandaşlar sokağa indi. Soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar depremin hafif salladığını ve artçıların devam ettiğini ifade etti.

Son dakika haberi | Depreme canlı yayında yakalandılar... O anlar kamerada

Son dakika haberi | Depreme canlı yayında yakalandılar... O anlar kamerada

Son dakika haberi | Depreme canlı yayında yakalandılar... O anlar kamerada

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