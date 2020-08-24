Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı Denizli'nin Tavas ilçesinde sulama havuzuna düşen Ren geyiği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Geyiğin gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Akyarlar Mahallesi'ndeki sulama havuzuna sabah saatlerinde gelen geyik, havuza düşerek mahsur kaldı. Bayıltıldıktan sonra kurtarılan geyik doğal yaşam alanına bırakılacak.

Sabah saatlerinde geyiğin sulama kanalına düştüğünü fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. 7 yaşındaki erkek geyik, veteriner hekim tarafından iğneyle bayıltıldı. Ardından itfaiye, geyiği havuzdan çıkartarak, kurtardı.

DOĞAYA SALINACAK

Geyiğin kendisine gelmesinden ardından, veteriner tarafından yapılacak gerekli sağlık kontrolleri sonrasında doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA