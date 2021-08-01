Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Güney ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Güney ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Güney Şelalesi'ne giden 33 yaşındaki Halil İbrahim Gökmen, serinlemek için şelalenin yakınındaki Cindere Baraj Gölü'ne girdi.

Gökmen bir süre sonra suda kayboldu. Gökmen'i bulamayan arkadaşları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj gölünde arama çalışması yaptı. Gökmen'in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından, kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.

Halil İbrahim Gökmen'in yakınları ve arkadaşları, cesedin sudan çıkartılması sırasında gözyaşı döktü.

Gökmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri: Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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