Son dakika: Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı
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Son dakika: Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı

Son dakika: Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si acil tıp teknisyeni 4 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si acil tıp teknisyeni 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Serinhisar ilçesi çıkışında meydana geldi. İlçeden kent merkezindeki bir hastaneye hasta götüren Mehmet Ozan yönetimindeki 20 AG 897 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza da sürücü Ozan ile ambulansta bulunan sağlık çalışanı Muradiye Yüksel ve ismi öğrenilemeyen 2 hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta bulunan 2 hasta ve 2 sağlık personeli Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son dakika: Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı
Son dakika: Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı
Son dakika: Denizli'de ambulans devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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