Son dakika haberi! Denizli'de geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 19'una tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de 200 polisin katılımı ve drone desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 21 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

Denizli'de 200 polisin katılımı ve drone desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 21 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

200 polisin katılımı ve drone desteği ile 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Narkotik köpeği "İsko"nun da katılımıyla şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satış için paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 10 ruhsatsız tüfek, 6 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, 4 hassas terazi ele geçirildi. Çelik kasada saklanan ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 270 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu