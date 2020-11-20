Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

20.11.2020 00:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:04

Denizli'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katından yükselen alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

9 itfaiye aracının kullanıldığı olayda, 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülebildi.

Bu arada hasar oluşan çatı katında oturduğu belirtilen Afganlı ailenin yangından yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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