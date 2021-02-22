D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
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D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

22.02.2021 22:26 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:49

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda özel halk otobüsünün tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda özel halk otobüsünün tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, D100 karayolu Emekevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden Selahattin G. idaresindeki 41 NJ 136 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette yavaşlayan Erhan Tabar yönetimindeki 03 LB 282 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, araçta bulunan 5 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Selahattin G.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra yaralı sürücü otobüsün camından sedyeyle çıkartıldı. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Selahattin G. ve ismi öğrenilemeyen 5 yolcu, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılmaz hale gelen otobüs çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Atik - Murat Kanbe/İHA)

D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
D100'de halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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