Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden gelen heyetle görüştü
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden gelen heyetle görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden gelen heyetle görüştü
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yapımı devam eden, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile diğer yatırımlara ilişkin konular görüşüldü.

Görüşmeye katılan heyette yer alan, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altuntaş, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Boğazlıyan AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy ve Gençlik Kolları Başkanı Tolga Altunpolat ile İl Genel Meclis üyeleri Mikayil Demir ve Muktat Erdem, Boğazlıyan'a verdikleri destekten ötürü Oktay'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden gelen heyetle görüştü - Haberler
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