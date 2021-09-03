Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımımız, Tokyo'da tarih yazarak olimpiyatlarda üst üste ikinci kez altın madalyayı ülkemize getirdi. Sportif başarılarınızla göğsümüzü kabartıyorsunuz. Hepinizi canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler