Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımımız, Tokyo'da tarih yazarak olimpiyatlarda üst üste ikinci kez altın madalyayı ülkemize getirdi. Sportif başarılarınızla göğsümüzü kabartıyorsunuz. Hepinizi canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Metin Çekmez Defne Samyeli
Spor Diego Cristiano Ali Öztürk Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:53:24. #1.16#

title