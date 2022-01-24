Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatma Girik için taziye mesajı yayımladı

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Fatma Girik için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Fatma Girik için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Türk Sineması'nın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik hanımefendiyi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.