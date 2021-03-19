Son Dakika | CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E YÖNELİK "HAKARET" SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)
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Son Dakika | CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E YÖNELİK "HAKARET" SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)

19.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:09
Son Dakika | CUMHURBAŞKANI VE ÖZLEM ZENGİN'E YÖNELİK

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANINA ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

CUMHURBAŞKANINA ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, Mert Yaşar'ın tensiple birlikte tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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