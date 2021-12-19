Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne video konferansla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne video konferansla katıldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

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AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri

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