Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne video konferansla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne video konferansla katıldı.