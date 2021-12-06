Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek...
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız."
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet