Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Mirziyoyev, Aysofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti.

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya, 86 yıl bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden ilk isim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

"TÜRK MİLLETİ VE İSLAM DÜNYASI İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel konular değerlendirildi.

Kaynak: AA