Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.
AA, Berk Özkan - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.
AA / Berk Özkan - Güncel