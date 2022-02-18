Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı. - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

AA, Berk Özkan - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

AA / Berk Özkan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haberler

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