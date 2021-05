Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkeleri ve dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı Açıklaması

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır" başlığıyla şu değerlendirmede bulundu:

"Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış demektir. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak, dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan