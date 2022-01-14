Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile deniz yoluyla Çengelköy'e geçti.

Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

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AA / Cemaleddin Turan - Son Dakika Haberleri

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