Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'İstiklal Marşı Yılı' olması açıklaması
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'İstiklal Marşı Yılı' olması açıklaması

26.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:51
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'İstiklal Marşı Yılı' olması açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması kararından çok memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması kararından çok memnuniyet duyduğunu söyledi. Topçu, "2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını

24 Aralık oturumunda kabul eden TBMM'mizin değerli milletvekillerini bu düzenlemenin ilk imza sahibi ve TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop'un şahsında minnet ve şükran duygularımızla kutluyor saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması kararından çok memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını 24 Aralık oturumunda kabul eden TBMM'mizin değerli milletvekillerini bu düzenlemenin ilk imza sahibi ve TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop'un şahsında minnet ve şükran duygularımızla kutluyor saygılarımızı sunuyoruz Büyük Türk milletinin 'vatan şairi' ve 'milli şairi' olan, aynı zamanda düşünür, veteriner, vaiz, öğretmen, milletvekili, sporcu, dün de bugün de ve yarın da Türk-İslam dünyasının rol modeli ve seçkin münevveri olan, 'Hiçbir milletin Türk'e horozluk etmesine tahammül edemem' diyen, İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah" şeklinde konuştu.

(Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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