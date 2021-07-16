Son dakika haberi! Çorum'da evde çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Çorum'da evde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi! Çorum'da evde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kaleboğazı Mahallesi Kandıralı Sokakta ikamet eden Yaşar K.'ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının duyulmasının ardından İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de olay yerine geldi. Yangın hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Sülük, evi yanan Yaşar K.'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Sülük, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haberi! Çorum'da evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Çorum'da evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Çorum'da evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Çorum'da evde çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 08:45:08. #1.15#

title