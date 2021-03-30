Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanlarındaki 37 kişiye 233 bin lira ceza
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Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanlarındaki 37 kişiye 233 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanlarındaki 37 kişiye 233 bin lira ceza

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, 2 eğlence mekanına baskın düzenledi.

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SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, 2 eğlence mekanına baskın düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 37 kişiye, 233 bin 100 lira ceza uygulandı. 

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kentte, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde kurallara uyulmayan mekanları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Musalla Bağları Mahallesi'ndeki Gülyurdu Sokak ve İhsaniye Mahallesi Harmankaya Sokak'ta bulunan 2 iş yerinin açık olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 37 kişinin, alkol ve müzik eşliğinde eğlendiğini belirledi. İş yeri sorumluları Müslüm K. ve Sefa K., haklarında 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Eğlence mekanlarındaki 37 kişiye ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 'sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmek'ten 233 bin 100 lira ceza kesildi. 


Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanlarındaki 37 kişiye 233 bin lira ceza
Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanlarındaki 37 kişiye 233 bin lira ceza
Son dakika haberi... 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanlarındaki 37 kişiye 233 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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