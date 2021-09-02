Son dakika haberi | Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı

Bir son dakika haberine göre Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı -Sivas'ta çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması için yapılan Trafik Eğitim Parkında çalışmalar tamamlandı Sivas'ta çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması için yapılan Trafik Eğitim Parkında...