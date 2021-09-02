Son dakika haberi | Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı
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Son dakika haberi | Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Yerel

Bir son dakika haberine göre Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı -Sivas'ta çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması için yapılan Trafik Eğitim Parkında çalışmalar tamamlandı Sivas'ta çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması için yapılan Trafik Eğitim Parkında...

Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı

-Sivas'ta çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması için yapılan Trafik Eğitim Parkında çalışmalar tamamlandı

SİVAS - Sivas'ta çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması için yapılan Trafik Eğitim Parkında çalışmalar tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklara erken yaşta trafik bilincinin aşılanması amacıyla Trafik Eğitim Parkları projesinin hayata geçirilmesi talimatını vermişti. Sivas'ta, talimat doğrultusunda yapımına başlanan Trafik Eğitim Parkında çalışmalar tamamlandı. Sivas Salih Ayhan, yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulundu. Ayhan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkında öğrencilere planlı olarak trafik kuralları öğretilecek. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız küçük yaşta trafik kurallarını ve trafikte saygıyı, eğlenerek öğrenecekler. Şehrimizin çocuklarına hayırlı olsun" dedi.

Son dakika haberi | Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı
Son dakika haberi | Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı
Son dakika haberi | Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı
Son dakika haberi | Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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