Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler

19.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:29

Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler Kahramanmaraş'ta çocuklar hediyelerle sevindi Kahramanmaraş'ta çocuklara iyiliği paylaşan Özdemir: "İnşallah yolumuz yeniden iyilik ve sevgiyi paylaşmak için bu güzel şehre düşer" İyilik Hareketi Platformu öncüsü Şair ve Yazar Kasım Alper...

Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler

Kahramanmaraş'ta çocuklar hediyelerle sevindi

Kahramanmaraş'ta çocuklara iyiliği paylaşan Özdemir:

"İnşallah yolumuz yeniden iyilik ve sevgiyi paylaşmak için bu güzel şehre düşer"

KAHRAMANMARAŞ - İyilik Hareketi Platformu öncüsü Şair ve Yazar Kasım Alper Özdemir, Kahramanmaraş'ta bir ilkokulunda eğitim gören çocuklara büyük takımların formaları, atkı, bere, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulundu.

İyilik hareketi platformu, kent merkezine 50 km uzaklıkta olan Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli Başpınar İlkokulundaki öğrencilerle buluştu. Yaklaşık bir yıldır Anadolu'dan Balkanlara yüzün üzerinde köye ve binlerce çocuğa ulaşarak onlara çeşitli hediyeler vererek mutlu etmeye çalışan İyilik Hareketi Platformu, Baydemirlili çocukların davetine duyarsız kalmayarak bölgeye ulaştı.

Dört büyük takımların, ve Avrupa kulüplerinin orijinal kulüp formaları, atkı, bere, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve test kitaplarını Baydemirli Başpınar İlkokulu önünde toplanan ilk ve orta okulu çocuklarına sohbet ederek dağıtan Kasım Alper Özdemir, çocukların hayallerini dinleyerek onlara şiirler de okuttu.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Şair Özdemir, "İyilik Hareketi olarak amacımız Anadolu'dan Balkanlara kadar çocuklarımızın yüzünde tebessüme vesile olmaktır. Böyle güzel bir köyde iyiliği paylaşmak ve evlatlarımızın yüreğine dokunmak beni ziyadesiyle mutlu etti. İyilik Hareketi gönüllüsü kardeşimiz Cuma Nacar'ın davetiyle yolum ülkemizin mihenk taşı şehirlerinden bir tarih ve kültür şehri Kahramanmaraş'a düştü. Sadece dondurması değil bu şehrin misafirperverliği de çok güzel. Sütçü İmam'ın şehrinde, yedi güzel adamın şehrinde olmak bir edebiyatçı olarak mükemmel bir duygu" dedi.

Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler
Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler
Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler
Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Samsun İtfaiye Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklara kırtasiye, giysi ve forma hediye ettiler | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:29:37. #1.14#
title