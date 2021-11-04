Son dakika haberi | Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. - Haberler
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Son dakika haberi | Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa haberi: Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın'ın yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği bildirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi
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