Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)
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Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYMAKAM ABBAN İLE VATANDAŞIN DİYALOGLARIİçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında, Çerkezköy Edirneliler Derneği'nde yaptığı inceleme sırasında vatandaşlarla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KAYMAKAM ABBAN İLE VATANDAŞIN DİYALOGLARI

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında, Çerkezköy Edirneliler Derneği'nde yaptığı inceleme sırasında vatandaşlarla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, geçen Perşembe günü katıldığı koronavirüs denetimi sırasında Edirneliler Derneği'nde kül tablaları gördü. Masada oturan iki kişinin yanına giden Kaymakam Abban, "Sizi dışarıdan gördüm. Kapalı ortamda sigara içiyorsunuz. İşlem yapın, kapatın. Bu arkadaşlar üye mi? Sizler üye misiniz arkadaşlar? Üye olmayan arkadaşlara da işlem yapın" ifadeleri dikkat çekti. Masada oturanlardan birisinin de "Sigara içmiyoruz" dedikten sonra bacak bacak üstüne atmaya çalışması üzerine Kaymakam Abban'ın "İndir şu arka ayağını" dedikten sonra emniyet ekiplerine, derneğe işlem yapılıp kapatılması talimatını vermişti.

Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)
Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)
Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)
Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)
Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)
Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma açıldı(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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