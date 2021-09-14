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Son dakika haberi | Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi | Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Önder Koç, Cebe köyünde bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Önder Koç, Cebe köyünde bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, görevlerinin ilk gününde aziz şehitlerin kendilerine emanet olan ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi. Koç, "Onların hayır dualarıyla görevimize başladık. İlçemizi karış karış gezerek, problemleri yerinde görerek devletimizin ve aziz milletimizin çıkarlarına inşallah birlikte hizmet edeceğiz. Vatandaşımızı dinleyerek onların dert ortağı olacağız. Çemişgezek'te başladığım bu onurlu görevin hem şahsıma hem de Çemişgezek'e hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Son dakika haberi | Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Son dakika haberi | Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Son dakika haberi | Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Son dakika haberi | Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Son dakika haberi | Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

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