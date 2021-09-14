Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Önder Koç, Cebe köyünde bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, görevlerinin ilk gününde aziz şehitlerin kendilerine emanet olan ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi. Koç, "Onların hayır dualarıyla görevimize başladık. İlçemizi karış karış gezerek, problemleri yerinde görerek devletimizin ve aziz milletimizin çıkarlarına inşallah birlikte hizmet edeceğiz. Vatandaşımızı dinleyerek onların dert ortağı olacağız. Çemişgezek'te başladığım bu onurlu görevin hem şahsıma hem de Çemişgezek'e hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum" dedi. - TUNCELİ