Son dakika haberi | Çekmeköy'de atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı polisler, KEM ve yunus polislerinin katıldığı denetim yapıldı.

Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı polisler, KEM ve yunus polislerinin katıldığı denetim yapıldı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri ve KEM tarafından Çekmeköy Taşlı Tepe Devlet Ormanı'nda denetim yapıldı.

Orman içerisine giren ekipler, asayiş köpeklerinin de desteğiyle, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı