Son dakika haberi! Çavdarhisar heyetinden Vali Çelik'e ziyaret Son dakika haberi... Çavdarhisar heyeti Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

Çavdarhisar heyeti Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Tuncel Demirel, Aizanoi Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, Kazı Başkan Yardımcıları Dr. Ahmet Turkan, Fikret Aksoy ile Penkalas Projesi Alan Sorumlusu Sinan Özcan yer aldı.

Çavdarhisar'ın tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri ile Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, Aizanoi için herkesin sorumluluk üstlenerek iş birliği içerisinde çalışılması gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA