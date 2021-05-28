Son dakika haberi: Çatıda tadilat yaparken düşüp, öldü

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında tadilat yapan demir ustası İbrahim Yılmaz, düşerek hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında tadilat yapan demir ustası İbrahim Yılmaz, düşerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan demir ustası İbrahim Yılmaz, dengesini kaybederek binanın önündeki kaldırımın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi İbrahim Yılmaz'ı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Yılmaz tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat