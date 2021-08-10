Son dakika haberi | Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında Kösedere köyü Çamiçi Mahallesi yakınındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin 2 helikopter, 2 dozer, 5 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yürüttüğü çalışmaya, Ezine ile Geyikli beldesi belediyelerince araç ve personel desteği sağlandı.

Ekipler, yerleşim alanına yaklaşan alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemek için vatandaşların da yardımıyla yoğun çaba sarf etti.

Bölgede 3 hektar alanda etkili olduğu belirlenen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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