ÇANAKKALE - Olta balıkçılarına sosyal mesafe düzenlemesi
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ÇANAKKALE - Olta balıkçılarına sosyal mesafe düzenlemesi

11.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:59

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, olta balıkçılığı faaliyetinde bulunanlar arasında en az üç metre mesafe bırakma kuralı getirildi.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, olta balıkçılığı faaliyetinde bulunanlar arasında en az üç metre mesafe bırakma kuralı getirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbir kararları alındı.

Bu kapsamda kentte sahil bandında ve iskelelerde amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapanların, aralarında 3 metre sosyal mesafe bırakmaları şartı getirildi.

Belediye ekiplerinin kıyı bandına koyduğu işaretlerle üçer metrelik mesafe belirlenecek, zabıta ekipleri de bölgede gerekli denetimleri gerçekleştirecek.

Amatör balıkçılardan Dilaver Uslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan kararının yerinde olduğunu ifade ederek, "Kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu yeni karara herkes uyacaktır. Çıkan karardan ben memnunum, herkesin de uymasını tavsiye ederim." diye konuştu.

ÇANAKKALE - Olta balıkçılarına sosyal mesafe düzenlemesi
ÇANAKKALE - Olta balıkçılarına sosyal mesafe düzenlemesi
ÇANAKKALE - Olta balıkçılarına sosyal mesafe düzenlemesi
ÇANAKKALE - Olta balıkçılarına sosyal mesafe düzenlemesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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