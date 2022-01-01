Son dakika haberi... Çanakkale'de jandarmadan sahte rakı operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi... Çanakkale'de jandarmadan sahte rakı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de jandarmadan sahte rakı operasyonu Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 312 şişe sahte rakı ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de jandarmadan sahte rakı operasyonu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 312 şişe sahte rakı ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde yeni yıla saatler kala düzenlediği operasyonla 312 şişe sahte rakı ele geçirdi. Panelvan araç içerisinde satışa hazır halde bulunan sahte rakılara el konulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Çanakkale'de jandarmadan sahte rakı operasyonu

Son dakika haberi... Çanakkale'de jandarmadan sahte rakı operasyonu

Son dakika haberi... Çanakkale'de jandarmadan sahte rakı operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

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