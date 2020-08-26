Son dakika haberi! Çalınan ödüllü papağanı polis buldu
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Son dakika haberi! Çalınan ödüllü papağanı polis buldu

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde sahibinin bulana bin TL ödül vereceğini açıkladığı Jako cinsi papağan polis tarafından bulundu.

Son dakika haberi! Çalınan ödüllü papağanı polis buldu
26.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:22

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahibinin bulana bin TL ödül vereceğini açıkladığı Jako cinsi papağan polis tarafından bulundu.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi Bostancıpınar Caddesi üzerindeki Remzi Ay'a ait bir iş yerinden papağan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisinin A.O.B. (20) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin öncesinde Veysel Ö. isimli kişiye ait park halindeki 07 UL 536 plakalı motosikleti çaldığını, ardından motosikletle papağan hırsızlığını gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, 2 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheliyi Saray Mahallesi'nde arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.B., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinden çalınan Jako cinsi papağanına kavuşamayan Remzi Ay, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak, hayvanını bulana bin lira ödül vereceğini duyurdu. Çalışmalarını derinleştiren asayiş ekipleri, papağanın A.O.B. isimli şüphelinin arkadaşının evinde olduğunu belirleyerek baskın düzenledi. Polis merkezine getirilen papağan, burada sahibine teslim edildi. Papağanına kavuşmanın sevincini yaşayan Ay, çok mutlu olduğunu belirterek, Asayiş Büro Amirliğinde görevli polislere teşekkür etti.

Diğer yandan çalıntı motosiklette dün akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi'nde park halinde bulunarak sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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