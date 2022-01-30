Son dakika haberi | Buz tutan baraj gölünde ATV ile drift şov - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Buz tutan baraj gölünde ATV ile drift şov

Demirören Haber Ajansı, Veli Köken - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Buz tutan baraj gölünde ATV ile drift şov

Son dakika haber: ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bir kişinin buz tutan baraj gölü üzerinde ATV aracıyla gerçekleştirdiği 'drift şov', ilgiyle izlendi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bir kişinin buz tutan baraj gölü üzerinde ATV aracıyla gerçekleştirdiği 'drift şov', ilgiyle izlendi.

Bu yıl kış mevsiminin sert geçmtiği, buna bağlı don ve buzlanma olaylarının sık rastlandığı Korkuteli'ye bağlı Karabayır Mahallesi'ndeki baraj gölünün yüzeyi buz tuttu. 1400 rakımlı mahallede tarımsal sulama amaçlı kullanılan göletin yüzeyindeki kalın buz tabakasını gören vatandaşlar bu durumu eğlenceye çevirdi. Coşkun Şimşek adlı mahalleli ATV adı verilen aracıyla göl üzerinde 'drift şov' yaptı. Şimşek'in aracıyla baraj gölü üzerinde yaptığı gösteriyi paylaştığı gönderi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.


Son dakika haberi | Buz tutan baraj gölünde ATV ile drift şov

Son dakika haberi | Buz tutan baraj gölünde ATV ile drift şov

Son dakika haberi | Buz tutan baraj gölünde ATV ile drift şov

Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - Güncel

Korkuteli, Baraj, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title