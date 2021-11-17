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Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Doğan H. (27) ve Gencer H. (25) isimli şahıslara ait Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak'taki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 adet tüfek, 25 adet fişek, 1 adet tabana ve tabancaya ait mermiler, 20 gram metamfetamin ve 107 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı belirlenen 680 TL para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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